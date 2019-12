Überflieger Stefan Kraft mit Rekord vor Tournee

„Die rechte Seite ist ein bisserl marode. Am Genick zieht die Verspannung rauf, die rechte Hüfte spüre ich auch“, spürt Stefan Kraft doch Nachwehen von seinem Sturz in Engelberg. Für die am Samstag mit der Oberstdorf-Qualifikation beginnende Tournee sei das kein Problem. „Nichts, das ich nicht bis zum Auftakt hinkriege“, sagt der Salzburger. Er soll mit Physio-Therapie und Massagen für den siebenten Tournee-Start fit gemacht werden.