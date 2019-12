7 Langfinger auf Beutezug in flagranti ertappt

Bereits am Vormittag waren nach Angaben der Polizei zwei 21-jährige Verdächtige bei ihrem kriminellen Treiben bemerkt worden. Mit diversen Hilfsmitteln montierten die jungen Männer die Diebstahlssicherungen an diversen Kleidungsstücken ab und verschwanden damit aus dem Geschäft. Ihre Beute deponierten sie in einem der Schließfächer des Einkaufszentrums, ehe sie erneut auf Diebestour gingen. Nachdem sie in insgesamt neun Geschäften auf diese Weise vorgegangen waren, klickten die Handschellen.