Mädchen (6) findet Hilferuf in Weihnachtskarte

Die Weihnachtskarte mit dem Hilferuf hatte Familie Widdicombe dann in einer Filiale der Supermarktkette Tesco erworben. Offiziell hergestellt wurde die Grußkarte mit dem Hilferuf bei Zheijiang Yunguang Printing in Shanghai. Bei Tesco will man von diesen Vorgängen nichts gewusst haben. Man sei von den Vorwürfen „geschockt“ und habe umgehend die Produktion in dieser Fabrik gestoppt. Alle Weihnachtskarten, die aus dieser Quelle stammen würden, wurden dem Unternehmen zufolge aus dem Handel genommen. Zusatz: „Wir würden niemals Gefängnisarbeit in unserer Lieferkette dulden.“ Tesco betonte zudem, dass die Supermarktkette Zwangsarbeit verabscheue und dies auch nicht bei seinen Zulieferern dulde.