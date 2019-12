Stefan Kraft stürzt beim Sprung aufs Stockerl

Schrecksekunde für Stefan Kraft und alle Skisprungfans am Sonntag in Engelberg. Als Vierter nach dem ersten Durchgang wollte unser Überflieger aufs Stockerl springen - aber er stürzte bei der Landung, wurde am Ende 18. Immerhin: Etwas mehr als eine Stunde nach dem Bewerb folgte die Entwarnung. Kraft kam vor der 68. Vierschanzentournee glimpflich davon.