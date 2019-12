Eckhoff siegt schon wieder, Hauser in Top Ten

Wie ihr Landsmann Johannes Thingnes Bö läuft auch Tiril Eckhoff im Biathlon-Weltcup von Sieg zu Sieg. Die Norwegerin gewann in Le Grand Bornand nach Sprint und Verfolgung am Sonntag auch den Massenstart, der Ex-Weltmeisterin gelang damit ihr vierter Erfolg in Serie. Lisa Hauser landete im letzten Weltcup-Rennen vor dem Jahreswechsel als Neunte erstmals in dieser Saison in den Top Ten.