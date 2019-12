Kontrahenten Glas über Kopf gezogen und geflüchtet

Es war bereits nach 4 Uhr in der Früh in der Nacht auf Sonntag, als sich zwei Einheimische vor einem Lokal in Kitzbühel in die Haare gerieten. Die Auseinandersetzung eskalierte schnell: Der 23-Jährige griff zu einem Bierglas und zog es seinem Kontrahenten über den Kopf. Der 20-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen. Während das Opfer von der Rettung versorgt wurde, ergriff der 23-Jährige die Flucht.