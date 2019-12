„Nach dieser Tour gehen wir wieder getrennte Wege“

25 Jahre nach ihrem großen Durchbruch mit ihrer Hitsingle „An Angel“ scheint es, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Wie eh und je musiziert die Kelly Family gemeinsam vor ausverkauften Hallen und Stadien. Wie auch bei uns in Wien. Rund 12.000 Fans feiern die Kultgeschwister in der Wiener Stadthalle. Kurz vor Weihnachten. Ein ganz besonderes Geschenk für die Fans. Schließlich haben sie viele Jahre sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet. Viele Jahre gingen die Kellys getrennte Weg. Mit dem Wahnsinns-Erfolg ihrer Reunion haben sie nicht gerechnet. Trotzdem wollen Angelo & Co aufhören wenn‘s am schönsten ist und schon bald wieder getrennte Wege gehen. Über das und noch mehr hat der jüngste Kelly-Sproß in einem sehr intimen Interview mit KroneTV-Moderatorin Vanessa Kuzmich gesprochen.