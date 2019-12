Türkis-Grün: Dichtes Feiertagsprogramm fürs Finale

Mit Stand Freitag sind exakt 82 Tage seit der Nationalratswahl vergangen - und eine Regierung steht noch immer nicht. Nur fünfmal in der Zweiten Republik musste man noch länger auf eine Koalition warten - und in dieser Rangliste könnte Türkis-Grün über Weihnachten noch nach oben klettern: Einen Tag nach Weihnachten sind die Verhandlungen die fünftlängsten der Zweiten Republik. 1995/96 brauchten ÖVP und SPÖ 86 Tage. Der dritte Platz in dieser Rangliste wird schon am 10. Jänner erreicht.