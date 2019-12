Sherrock-Hype ist der „Beginn einer neuen Ära“

Der Hype um Darts-Spielerin Fallon Sherrock hält an. Die 25-jährige Engländerin wird nach ihrem historischen Sieg bei der WM in London 2020 bei der World Series in New York antreten, wie der Weltverband (PDC) am Donnerstagabend mitteilte. Für Darts-Boss Barry Hearn könne Sherrocks 3:2-Sieg über Ted Evetts vom Dienstag „den Beginn einer neuen Ära“ darstellen, ließ der 71-Jährige mitteilen.