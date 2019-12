Gabriel (13) lebt völlig in einer eigenen Welt

„Gabriel tut sich selbst weh“

Am schmerzhaftesten für Gerhard ist aber, wenn Gabriel sich selbst wehtut. „Das passiert in Sekundenbruchteilen, er zwickt sich beispielsweise mit dem Finger ins Auge und kratzt sich wund - so etwas gibt mir dann Stiche ins Herz“, sagt der Familienvater, der nur noch Teilzeit in der Polizeischule Linz unterrichten kann. Gabriel wird unterdessen in einem sozialpädagogischen Zentrum betreut.