Pöltl-Klub gibt 25-Punkte-Vorsprung aus der Hand

Siegesserie von Milwaukee endet gegen Dallas

In Milwaukee endete die 18 Spiele andauernde Siegesserie der Bucks. Der Leader der Eastern Conference verlor trotz 48 Punkten von Giannis Antetokounmpo das Heimspiel gegen die Dallas Mavericks (ohne den am Knöchel verletzten Luka Doncic) mit 116:120. In Abwesenheit des slowenischen Jungstars übernahmen Kristaps Porzingis und Seth Curry bei den Gästen, die je 26 Punkte erzielten.