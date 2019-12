Geschwächte ÖSV-Staffel in Hochfilzen ohne Chance

Das Verlegenheitsteam Österreichs hat am Sonntag beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen in der Herren-Staffel den zwölften Platz belegt. Nach drei Ausfällen war Felix Leitner der einzige Fixstarter, David Komatz, Patrick Jakob und Tobias Eberhard kamen kurzfristig ins Team. Das ÖSV-Quartett blieb ohne Strafrunde, nach neunmaligem Nachladen betrug der Rückstand auf Sieger Norwegen 3:35,8 Minuten.