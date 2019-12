Grüne Hebein: „Strache hat keinen Funken Anstand“

„Verantwortlich für Gesetzespfusch“

„Was erlauben sich die eigentlich?“, schrieb die Vizebürgermeisterin. In Richtung Strache fügte sie hinzu: „Verantwortlich für Gesetzespfusch, Bösartigkeit und nebenbei die Republik verkaufen wollen und sich jetzt erdreisten, wieder in die Politik einzusteigen?!“ Alles deutet darauf hin, dass Strache mit der neuen DAÖ bei der Landtagswahl in Wien im Herbst 2020 als Spitzenkandidat antreten wird.