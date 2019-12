Spesen-Wirbel im Rathaus

Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres in Lichtenwörth bei Wiener Neustadt hätte eine ruhige Partie sein sollen. Zuvor poppte aber eine Spesen-Affäre um SP-Bürgermeister Harald Richter auf. Über 4000 € soll er zu Unrecht verrechnet haben, heißt es in einem Misstrauensantrag, eingebracht just von einer einstigen Genossin.