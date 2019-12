„Motherless Brooklyn“: Spürnase mit Tourette

New York, 1954: Lionel Essrog (Edward Norton), Privatdetektiv, leidet am Tourette-Syndrom. Unkontrollierbare Zuckungen beherrschen seine Motorik, und merkwürdige Laute stehlen sich aus seiner Kehle. Dennoch: Er hat einen Mord aufzuklären. Den an seinem Mentor Minna (Bruce Willis). Indizien, die er mit seinem messerscharfen Verstand seziert, weisen in den Dunstkreis des Immobilienhais Randolph (Alec Baldwin).