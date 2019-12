Frauen und die Stadt Graz im Fokus

Zwei große Schwerpunkte hat sich das Universalmuseum Joanneum für 2020 vorgenommen: Zum einen werden Frauen in den Fokus gerückt, zum anderen im speziellen Kulturjahr die Stadt Graz. Den steirischen Künstlerinnen von 1850 bis 1950 widmet sich Kuratorin Gudrun Danzer in einer Ausstellung in der Neuen Galerie ab April 2020. Im Jahr darauf folgt Teil zwei, der bis in die Gegenwart reicht. Auch im Jagdmuseum Stainz stehen die Frauen im Mittelpunkt: „Die Jagd ist weiblich. Diana und Aktäon“ wird am 4. April eröffnet. Der feministische Aspekt spielt zudem in der Kunsthaus-Schau über die frühen Jahre des CalArts (California Institut of Arts) eine Rolle. Sie läuft ab 12. März parallel zur großen Bill-Fontana-Ausstellung, die auch ein Reenactment seiner Sound-Installation von 1988 bringt.