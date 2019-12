Mayhem: Zwischen Satan, Kreativität und Chaos

„Krone“:Teloch, seit du 2011 bei Mayhem eingestiegen bist, bist du nicht nur der Hauptsongwriter der Band, sondern auch für all die Social-Media-Kanäle zuständig. So mancher wundert sich vielleicht, dass eine derart „böse“ Band auf Instagram und Co. so aktiv ist…

Teloch: Ja, dagegen kann ich nichts machen. In erster Linie ist es viel Arbeit und ich bin eigentlich nicht Musiker geworden, um so viel um die Ohren zu haben. (lacht) Wenn man diese Kanäle betreut, dann hat man immer was zu tun. Wichtig ist aber, musikalisch fokussiert zu bleiben.