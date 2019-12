Van der Bellen traf Spaniens König Felipe VI.

Einladung an Spaniens König erneuert

Er habe seine Einladung an Felipe bei seinem Besuch in Spanien jedenfalls erneuert, „aber so lange die Regierung nicht steht, tut er sich schwer, Madrid zu verlassen“, so Van der Bellen weiter. Jedoch müsste es ja kein offizieller Besuch sein, auch ein Event wie die Salzburger Festspiele könnten sich da eignen, sagte der Bundespräsident mit Hinweis auf das Jahr 2014. Da wurde im Kunsthistorischen Museum in Wien die erste Velazquez-Retrospektive deutschsprachigen Raum vom damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer gemeinsam mit der spanischen Königin Letizia eröffnet. Van der Bellen scheint jedenfalls ein Interesse daran zu haben, dass die Jahrhunderte währenden dynastischen Beziehungen zwischen Österreich und Spanien fortgesetzt werden.