Van der Bellen vor Klimagipfel: „Zeit zum Handeln“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht für die 25. UNO-Klimakonferenz in Madrid Handlungsbedarf. „Das Motto ist ,Zeit zum Handeln‘. Ich finde, das trifft es auf den Punkt. 2020 ist das Jahr der Entscheidung. Dann beginnt die Umsetzung der ersten Klimapläne gemäß dem Pariser Klimaabkommen“, so Van der Bellen am Donnerstag. Er wird am kommenden Montag der Eröffnung beiwohnen.