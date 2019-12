Zufällige Unterhaltung von Frauen löste Mordfall

Mütter hatten den gleichen Verdacht

24 Jahre später trafen Heather Backstrom und Merilee Anderson zufällig in einem Wasserpark aufeinander, den beide Mütter mit ihren Kindern besuchten. Als sie sich über den Mordfall unterhielten, hatten beide den gleichen Verdacht. „Ich wandte mich irgendwie an Merilee und sagte: ,Nun, ich bin sicher, ich weiß, wer sie getötet hat‘“, so Backstrom gegenüber Medien. Anderson drehte sich daraufhin zu ihr und sagte: „Oh, das tue ich auch. Ich wusste, dass es Tim war. Es war Tim Bass.“