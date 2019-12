Trumps Team sperrt Bloomberg-Journalisten aus

Trump: „Drittklassige Nachrichtenorganisation“

„Mini Mike Bloomberg hat seine drittklassige Nachrichtenorganisation angewiesen, weder gegen ihn noch einen anderen Demokraten zu recherchieren, sondern nur Präsident Trump zu verfolgen“, twitterte Präsident Donald Trump am späten Montagabend. „Die scheiternde ,New York Times‘ hält dies für okay, da bei ihr Hass und Vorurteil so groß sind, dass sie nicht geradeaus schauen kann. Und das ist nicht okay!“