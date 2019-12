Australierin (52) überlebte zwei Wochen im Outback

Das Trio war am 19. November aufgebrochen, südlich der Stadt Alice Springs blieb der Wagen in einem Flußbett stecken - zu dieser Jahreszeit herrschen Temperaturen bis 40 Grad Celsius. Drei Tage lang wurde versucht, das Auto wieder herauszuziehen. Nachdem sie ihre Wasservorräte und Snacks aufgebraucht hatten, zogen sie weiter und fanden sogar eine Wasserstelle. Das Wasser wurde abgekocht und durch ein Hemd gefiltert - es war zwar noch immer sehr schmutzig, aber hielt sie am Leben.