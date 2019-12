17 Alkolenker in Planquadraten erwischt

In der Nacht zum Samstag fanden in den Bezirken Grieskirchen und Eferding sowie in Linz Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr statt. Dabei wurden in Grieskirchen und Eferding sechs Fahrzeuglenker angezeigt, weil sie ihre Fahrzeuge in alkoholisierten Zuständen lenkten. Tatkräftig unterstützt wurden die Bezirkskräfte dabei von 18 Polizeischülern des Linzer Bildungszentrums.