Riiber führt in Ruka Norwegen-Vierfachsieg an

Dabei setzte sich der Norsker in einem Vierer-Pulk durch, an dessen Ende Martin Fritz auf Gesamtrang sieben kam (1:53,6). Der ÖSV-Athlet war nach dem Springen Vierter gewesen, sein Rückstand in der Loipe wuchs nur um 8,6 Sekunden an. Vor ihm klassierten sich noch die Deutschen Fabian Rießle (1:52,9) und Manuel Faisst (1:53,3). Franz-Josef Rehrl wurde als zweitbester Österreicher (2:05,1) Achter.