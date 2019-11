Innovation und Forschung aus Kärnten am Stockerl

Für die Teilnahme am „Staatspreis Innovation“ des BMDW - die Verleihung erfolgt am 9. Juni 2020 in Wien - wurden seitens der Jury die IoT40 Systems GmbH, die hex GmbH (beide aus Klagenfurt) und dieT.I.P.S. Messtechnik GmbHaus Villach nominiert. Für die Teilnahme am Sonderpreis „ECONOVIUS“ wurde dieMessfeld GmbH aus Klagenfurt vorgeschlagen, für den Sonderpreis „VERENA powered by Verbund“ abermals die hex GmbH.