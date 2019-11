Hypo OÖ-Generaldirektor überraschend verstorben

Andreas Mitterlehner wurde am 21.12.1960 in Haslach im Mühlviertel geboren. Er wuchs gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern in der Gemeinde Ahorn auf. Nach dem Besuch des Bundesrealgymnasiums in Rohrbach absolvierte Andreas Mitterlehner das Studium der Rechtswissenschaften, das er 1985 mit der Promotion abschloss.