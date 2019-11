Frimmel: „Die EURO ist ein absolutes Highlight“

Über 50 Länderspiele hat Seppo Frimmel mit seinen 23 Jahren bereits absolviert. Sein Debüt feierte der Flügelspieler am 4. März 2014 im Freundschaftsspiel gegen Deutschland in Schwechat. Zwei Großereignisse hat er bislang erlebt - die EURO 2018 in Kroatien und die WM 2019 in Dänemark. Seine Hand ist unter Torhütern gefürchtet, in neun Spielen für die Kadetten Schaffhausen (Schweiz) in der aktuellen Champions-League-Saison stehen 36 Tore zu Buche.