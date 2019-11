Plakat von Lake Louise kommt aus Kundl, Tirol!

Beer is here. Beruhigend, was ein Riesenplakat am Rande des kanadischen Highways Nummer eins nach Lake Louise verkündet. Das Bier ist hier. Zu Hause in Österreich würden die Ski-Fans auf der Anfahrt bei so einem Autobahn-Schild wohl erleichtert aufatmen, im fernen Kanada freilich ist und bleibt der Ski-Weltcup aber weiterhin eine Randerscheinung. Die bierige Beruhigung gilt eher den Massen an Skifahrern & Snowboardern, die jedes Wochenende die Pisten im Nationalpark stürmen. Kolumne von Georg Fraisl.