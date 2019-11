Soldat (27) schoss Kollegen an: Not-OP am Hoden

Noch einmal versuchte der ehemalige Milizsoldat aus Kärnten am Dienstag am Straflandesgericht Graz zu erklären, dass sich der Schuss zufällig löste. „Zufällig gibt es nicht, einen Schuss muss man abgeben, der löst sich nicht. Außerdem müssen Sie vom Gewicht her gemerkt haben, dass in der Pistole ein volles Magazin gewesen ist“, hakte der Staatsanwalt ein.