ÖH-Protest gegen Auftritt Alice Schwarzers an Uni

Die HochschülerInnenschaft an der Universität für Angewandte Kunst (Hufak) hat gegen einen am Montag stattfindenden Gastvortrag der deutschen Publizistin und Feministin Alice Schwarzer protestiert. Diese verbreite „unter dem Deckmantel des Feminismus ihren antimuslimischen Rassismus“, hieß es in einer auf der Facebook-Seite der Hufak verbreiteten Stellungnahme.