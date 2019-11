Meghan ist die mächtigste Stilikone der Welt

Was Herzgoin Meghan trägt, wollen alle anderen auch haben. Keine andere Person des öffentlichen Lebens hat in diesem Jahr die Mode mehr geprägt, als die Gattin von Prinz Harry. Deshalb steht die 38-jährige Ex-Schauspielerin im „Year in Fashion“-Bericht der Modesuchmaschine Lyst heuer auch auf Platz eins des Rankings.