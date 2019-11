Tage der Entscheidung! Wiesberger winkt Gesamtsieg

Nach zwei „etwas frustrierenden“ Turnieren in China und der Türkei hat sich Wiesberger zuletzt in Südafrika als Dritter wieder in starker Form präsentiert. „Ich bin stolz auf die vergangene Woche und kann viel Positives mitnehmen“, sagte der Burgenländer am Mittwoch vor der Presse in Dubai. Er weiß im „World Tour Championship“, das mit acht Millionen dotiert ist und als achtes Turnier zur Rolex-Serie zählt, spannende Tage vor sich. „Ein großes Drama auf den letzten Löchern ist möglich“, erklärte der dreifache Saisonsieger, dem der Platz in Dubai liegt.