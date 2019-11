Nach Messerattacken: Notfallausrüstung für Pubs

44.000 Taten in England und Wales registriert

In großen Teilen Großbritanniens haben Verbrechen mit Stichwaffen erheblich zugenommen. Allein von Juni 2018 bis Juni 2019 wurden den Angaben zufolge in England und Wales zusammen 44.000 solcher Taten registriert - so viele wie nie zuvor binnen zwölf Monaten.