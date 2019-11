So will André Heller Touristen nach Wien locken

Im Herzen der Wiener City, jedoch im „Untergrund“, könnte künftig die neue Attraktion entstehen, wie Heller am Sonntag gegenüber Ö3-„Frühstück bei mir“ erklärte. Auch gab er nähere Details bekannt, was Interessierte erwarten könnte. „Was wir dort planen, ist eine Wunderkammer, in der wenige Leute viel an Frieden finden können und an Staunen“, so Heller laut Aussendung des Radiosenders. „Denn es gibt Menschen, die haben eine der schönsten Edelsteinsammlungen Europas - nämlich die Familie Kranzelbinder -, und ich habe sie wahrscheinlich gewonnen, dass sie ihre Ausstellung zur Verfügung stellen.“