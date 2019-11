Kreuzung wird „entschärft“

Der Vorrang geht gewissermaßen ums Eck, die Bodenmarkierungen schaffen offenbar auch nicht ausreichend Klarheit. „Immer wieder kommt an hier zu Unfällen“, seufzen Anrainer der Grenzgasse und der Gabrielestraße in Mödling unmittelbar an der Ortseinfahrt zum benachbarten Maria Enzersdorf. Lösen soll das Dilemma jetzt ein Kreisverkehr mit Stopp-Tafeln an allen Zufahrten. Obwohl: Es wird nur eine Miniatur-Variante eines Kreisverkehrs geben - eine aufgepflasterte Verkehrsinsel, die von Lkw und Bussen „überfahren“ werden kann. Sonst schaffen diese nämlich nicht den engen Kurvenradius beim Abbiegen, heißt es.