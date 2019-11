Ex-Ressortchefs bei den Koalitionsverhandlungen

Zweites Treffen im Rahmen der „echten“ Koalitioinsverhandlungen

Am Vormittag gehen die türkis-grünen Gespräche im Winterpalais in der Wiener Innenstadt in die nächste Runde. Erstmals im Rahmen der tatsächlichen Koalitionsgespräche treffen die sechsköpfigen Steuerungsgruppen von ÖVP und Grünen aufeinander. Nach dem Vier-Augen-Gespräch zwischen Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) am Dienstag ist das Treffen der zweite offizielle Termin im Rahmen der „echten“ Koalitionsverhandlungen. Die Steuerungsgruppen entsprechen den Sondierungsteams der beiden Parteien.