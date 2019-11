Stalker hängte Liebes-Plakate auf Autobahnbrücke

Die von dem liebestollen Mann verfolgte Steirerin war am Donnerstag zwar auch im Grazer Straflandesgericht anwesend, ein direkter Kontakt mit ihrem Stalker war aber nicht notwendig: Der geschiedene Kärntner zeigte sich geständig. „Sie haben auf der Autobahn Transparente mit Liebesbezeugungen aufgehängt, es gibt zahlreiche Mails, Postkarten und Briefe an die Frau. Sie hat das anscheinend nicht gewollt, sonst hätte Sie die Frau nicht angezeigt und wir würden hier nicht sitzen“, so Richter Andreas Lenz.