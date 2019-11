Heißer Boden für Kulturfans und Nachtschwärmer

In der morgigen „Langen Nacht der Bühnen“, die schon am Nachmittag beginnt, zeigt sich das Theater- und Konzertleben in Linz in seiner ganzen Fülle. Etablierte Bühnen, Konzerthäuser und neuerdings auch Museen geben Einblick in aktuelle Programme und öffnen sich zugleich für noch unbekannte, erfrischend junge Produktionen. Ein guter Boden für Nachtschwärmer, das Programm läuft bis nach Mitternacht.