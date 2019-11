Casinos-Affäre: Löger spricht von Missverständnis

Justiz: „Löger hat Befugnis missbraucht“

Löger habe seine Befugnis missbraucht, „indem er in Kenntnis eines ,FPÖ-Novomatic-Hintergrunddeals‘ ausschließlich aus parteipolitischen und koalitionstaktischen Erwägungen handelte“, heißt es in dem Hausdurchsuchungsbefehl. Aus der Anordnung zur Hausdurchsuchung geht außerdem hervor, dass in den Ermittlungen noch einiges zusammengetragen wurde, was die Vorwürfe der anonymen Anzeige „in weiten Bereichen“ bestätige.