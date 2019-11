Rekordfluten: Mann schwimmt über den Markusplatz

„Wir brauchen Hilfe“

In der Stadt herrschte am Mittwoch eine fast gespenstische Ruhe. Nur ein Teil der Vaporetti verkehrten in der Lagunenstadt. Wenige Einwohner und Touristen waren auf den überschwemmten Straßen zu sehen. Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, sprach von gravierenden Schäden in der Stadt. „Wir brauchen Hilfe, um diese schwierigen Tage zu bewältigen“, so Brugnaro per Twitter. Die Regierung in Rom erklärte sich bereit, die Stadt finanziell zu unterstützen.