Arnautovic: „EURO ist wichtiger als jeder Rekord!“

Fit ist er. Und ausgeruht. Und vor allem eines: „Heiß“! Seit dem Heimsieg gegen Israel am 10. Oktober (3:1), bei dem er sich eine Oberschenkel-Verletzung zugezogen hatte, stand Marko Arnautovic nämlich erst 16 Minuten wieder auf dem Fußballplatz. Am 13. Oktober in Slowenien hatte er ebenso pausieren müssen wie danach bei seinem Klub Shanghai SIPC am 19. Oktober gegen Guoan („die Verletzung hatte sich durch den langen Flug ein wenig verschlimmert“), am 27. Oktober war er beim 3:0 gegen Yifang erst in der 74. Minute eingewechselt worden – „aber da hab ich dem Oscar dann noch das 3:0 mörderisch aufgelegt“