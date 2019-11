Ex-Weltmeister Villa gründet neuen Klub in den USA

Der spanische Welt- und Europameister David Villa gründet zusammen mit weiteren Investoren einen Fußballklub in New York. Demnach wird der Queensboro FC ab 2021 in der USL Championship antreten, wie die Liga und Villa am Dienstag mitteilten. Der ehemalige Barcelona-Torjäger spielt derzeit bei Vissel Kobe in Japan, von 2015 und 2018 war er für den New York City FC in der Major League Soccer tätig.