Politstratege lehrt Erdogan und Co. das Fürchten

Türken in Österreich sind oftmals konservativer als beispielsweise ihre Landsleute in Istanbul. Wie kommt das?

Zuerst müssen wir feststellen, dass Angst nur weitere Angst und Hass nur noch mehr Hass erzeugt. Minderheiten reflektieren auf die Normalbevölkerung. Türken in Europa unterstützen dort zwar die moderaten Parteien, in der Türkei wählen sie aber meist die Konservativen von Erdogan. Weil die AKP sie auch unterstützt.