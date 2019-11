Partynacht? Aufregung um Bayern-Spieler

Michael Cuisance sorgte am Wochenende für Ärger beim FC Bayern München. Wie die deutsche „Bild“ berichtet, kam der Franzose verspätet zum Treffpunkt für das Spiel der Bayern-Amateure am Sonntag gegen Magdeburg. Laut Informationen der deutschen Zeitung war der 20-Jährige am Samstagabend auf der Geburtstagsparty von Bayern-Spieler Alphonso Davies im Münchner Club „Enter the Dragon“.