Unmut bei Niederösterreicherin über Familienbonus

Bis zu 1500 Euro im Jahr können sich Eltern pro Kind von der Steuer über den Familienbonus Plus zurückholen. Aber nur dann, wenn sie entsprechend gut verdienen und Lohnsteuer bezahlen. Und hier beginnt die Ungerechtigkeit. Bettina H. (Name von der Redaktion geändert) ist Mutter von drei Kindern, alleinerziehend und arbeitet 20 Stunden pro Woche. Trotz zweier Jobs verdient sie nicht genug, um voll vom Familienbonus plus zu profitieren. „Ich finde es nicht fair, dass man als Alleinerzieherin wenig beziehungsweise gar nichts bekommt“, ärgert sich Frau H. in ihrem Schreiben an die Ombudsfrau.