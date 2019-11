„Das Pflegegesetz ist zu unklar geregelt“

Seit 2013 betreibt das Hilfswerk das Seniorenheim in der Pongauer Gemeinde. „Zehn Millionen haben wir in den Ausbau des Heims investiert. Die Bewohner fühlen sich hier laut eigenen Erzählungen sehr wohl“, berichtet Manfred Brugger, Ortschef von St. Veit. Umso größer war das Erstaunen in der Gemeinde, als vergangenen Sommer die Anzeige der Sozialabteilung des Landes eintrudelte. Grund: fehlende Diplomkräfte in den Seniorenheimen. Obwohl der Bürgermeister in dieser Causa keinen Einfluss auf die Anzahl der Fachkräfte hat, haftet er.