Aktion scharf an der deutschen Grenze

Schon in den Sommermonaten wurden an den Hauptreisewochenenden die Abfahrten der A10 Tauernautobahn gesperrt, um Touristenströme und Mautflüchtlinge auf der Autobahn zu halten. Auch in Tirol gab es solche Sperren – in beiden Bundesländern zeigten sie die erhoffte Wirkung. Für den Winter kann sich Schnöll auch neuerliche Sperren auf den Landesstraßen, wie durch Wals zum Grenzübergang beim Kleinen Walserberg, vorstellen. Unterstützung bei der Durchführung soll die Polizei in Zukunft von privaten Wachdiensten bekommen.