52 Mio. Euro für Missbrauchsopfer in Kinderheimen

Von einem „Kapitel in der Geschichte unserer Stadt, das nie hätte geschrieben werden dürfen“, spricht der Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) in Bezug auf die traumatisierenden Erlebnisse, die Kinder in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt über Jahrzehnte hinweg ertragen mussten. Neun Jahre lang wurden deshalb im Auftrag der Stadt die Geschehnisse aufgearbeitet. 2384 Betroffene erhielten finanzielle Hilfsleistungen, aufgewendet wurden insgesamt mehr als 52 Millionen Euro.