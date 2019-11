Haaland: „Lebe meinen Traum und genieße Salzburg“

„Ich lebe meinen Traum.“ Erling Braut Haaland, inzwischen siebnefacher Champions-League-Torschütze, brachte nach dem 1:1 des FC Salzburg bei Napoli auf den Punkt, was an seiner Art, Fußball zu spielen, ohnehin abzulesen ist. Zu den Wechselgerüchten sagt er übrigens: „Ich genieße derzeit das Leben in Salzburg.“ Was - darüber hinaus - Salzburg-Sportchef Christoph Freund und Kollege Maximilan Wöber über Haaland denken, sehen Sie ebenfalls hier im Video (oben).