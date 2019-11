Österreich und andere Nettozahler begehren auf

Budgetkommissar: „Nettozahler-Betrachtung nicht mehr zeitgemäß“

Der scheidende EU-Budgetkommissar Günther Oettinger verwies kürzlich auch darauf, dass die „Nettozahler-Betrachtung längst nicht mehr zeitgemäß“ sei. Inzwischen gebe es so viele wichtige Programme, bei denen kein Euro in die Mitgliedsstaaten zurückfließe. Hier zählte der Politiker etwa Flüchtlingshilfen, Raumfahrtprogramme, die Grenzschutzagentur Frontex und Entwicklungshilfen an.